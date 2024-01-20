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Молебен в Алтайском краевом перинатальном центре «ДАР»

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Молебен в Алтайском краевом перинатальном центре «ДАР»

19 января 2024 г. протоиерей Михаил Бень руководитель отдел по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии и иерей Сергий Прохоров заместитель председателя отдела, совершили Великий Водосвятный молебен и освящение воды в честь праздника Крещение Господне в перинатальном центре «ДАР». Чтобы разделить духовную радость Богоявления Господня для всех желающих пациентов и сотрудников была предложена Крещенская вода. Далее  священослужители окропили помещения каждого отделения центра.

Освящение воды на Крещение проводится в «ДАРе» ежегодно со дня основания перинатального центра и молитвенной комнаты. Священники также проводят беседы, специальный молитвенный чин о помощи в родах, вынашивании ребенка. Помимо этого, по предварительной договоренности возможно провести Таинство  Крещения младенцев здесь же, в молитвенной комнате.

К нашим пациентам обратился отец Сергий:

«В этот светлый праздник хочется пожелать, чтобы приходящие в это лечебное учреждение обретали здоровье. Чтобы всё, что связано с добрыми намерениями, – как то зачатие ребенка, радость родительства – действительно происходило».

Источник:  https://vk.com/dar_altay_russia

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Взято отсюда.

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