Молния дважды ударила в самолёт “Аэрофлота”, не дав сесть в томском аэропорту

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. В суровый январский месяц, во время посадки на томский аэродром, произошло невероятное событие – молния дважды ударила в самолёт “Аэрофлота”. Пилоты, которые привыкли к тому, что такие природные явления чаще свойственны летнему времени года, были поражены необычностью ситуации.

По данным SHOT, “Боинг 737-800”, следующий рейсом из Шереметьево в Томск, подготовился к посадке, но неожиданный порыв ветра нарушил его планы. В то время, когда самолёт кружил перед приземлением, молнии дважды ударили в его металлическое сердце. Это редкое природное явление в природе зимой вызвало не только тревогу, но и заставило команду уйти на запасной аэродром, располагающийся в Новосибирске.

Фото: life.ru

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Автор: vizitka01

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