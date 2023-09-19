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Молодая девушка умерла на борту самолета Казань – Анталья - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Молодая девушка умерла на борту самолета Казань – Анталья

ГОРНЯК2201 mins

Самолет. Полет Фото: pixabay.com

По предварительным данным, у девушки случился приступ астмы. Скорая помощь ехала около 40 минут, реанимировать ее не удалось

На рейсе авиакомпании Turkish Airlines из Казани в Анталью скончалась россиянка. Девочке-инвалиду стало плохо во время полета, спасти ее не удалось, сообщает “Турдом”.

Самолет отправился из Казани 17 сентября в 12:44. Одной из пассажирок стало плохо – у 17-летней девочки-инвалида произошел приступ и остановка сердца. Этим же рейсом летели два врача. Они пытались помочь девушке, сделали ей массаж сердца и искусственное дыхание. Однако спасти ее не получилось.

Лайнер вынужденно сел в аэропорту Уральска в Казахстане. Туристы отмечают, что они ждали около двух часов, пока на земле оформят необходимые документы. После дозаправки в Трабзоне туристов доставили в Анталью лишь в 00:20, хотя по расписанию он должен был приземлиться там в 17:20.

Ранее сообщалось, что пилоту рейса, летевшего в Чили из США, стало плохо во время полета. После посадки самолета мужчина скончался.

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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