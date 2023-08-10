Молодая девушка и подросток пострадали в ДТП с бетономешалкой в Алтайском крае

33-летний водитель за рулем автомобиля Isuzu Giga не выдержал безопасную дистанцию

Фото: “Инцидент Барнаул”

18-летняя девушка и 13-летний мальчик серьезно пострадали в ДТП с бетономешалкой на трассе в Алтайском крае. ДТП произошло 9 августа на 48-м километре автодороги А-321 Павловск – Барнаул.

Как сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, 33-летний водитель за рулем автомобиля Isuzu Giga не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ВАЗ-2106, за рулем которого находился 66-летний мужчина. После этого произошло столкновение с попутным автомобилем УАЗ-220695.

В результате аварии пострадали три человека: водитель автомобиля ВАЗ, которому госпитализация не потребовалась, и два его пассажира: 18-летняя девушка и 13-летний мальчик. Они находятся в горбольнице № 1 Барнаула.

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