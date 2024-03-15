Молодая мать покончила с собой на глазах у ребенка из-за мужа-бездельника

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

В Пермском крае 19-летняя девушка покончила с собой на глазах у маленького ребенка, сообщает Ura.ru.

“Когда близкие ее обнаружили, рядом находился маленький ребенок, который плакал”, – отмечает издание.

Как сообщили в региональном СК, следователи устанавливают все обстоятельства гибели девушки.

Telegram-канал “Плохие новости 18+” уточняет, что семья испытывала финансовые трудности.

“Молодая мать постоянно ругалась с супругом из-за его безделья и нежелания обеспечивать семью”, – говорится в сообщении.

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