Молодая мать убита в результате теракта в Бердянске

|
06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Молодая женщина, пострадавшая в результате теракта в Бердянске, погибла. Пишет “Царьград”.
По информации представителя общественного движения “Мы – вместе с Россией” в Запорожье, Владимира Рогова, украинские боевики предприняли теракт в новых регионах России с целью нарушить проведение выборов.
В результате этого теракта молодая мать получила серьезные раны, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Она оставила после себя ребенка.
Фото: rutube.ru
Больше новостей: Все новости за сегодня
новости Алтайский