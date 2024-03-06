Молодая мать убита в результате теракта в Бердянске

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Молодая женщина, пострадавшая в результате теракта в Бердянске, погибла. Пишет “Царьград”.

По информации представителя общественного движения “Мы – вместе с Россией” в Запорожье, Владимира Рогова, украинские боевики предприняли теракт в новых регионах России с целью нарушить проведение выборов.

В результате этого теракта молодая мать получила серьезные раны, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Она оставила после себя ребенка.

Фото: rutube.ru

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Автор: glavred

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