Молодёжный медиафорум прошёл в Барнауле

1 марта на базе Алтайского государственного университета прошёл открытый городской медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций Алтайского края «В ритме жизни». Участвовало более 200 школьников и 90 педагогов со всего Алтайского края.

Для участников форума организовали различные лекции приглашённых гостей и педагогов университета, а также мастер-классы и экскурсии в крупные телестудии края. Ребят разделили на несколько групп – каждая посещала те занятия, тему которых школьники выбрали сами и которая им интересна.

Фото: Софья Комарова и Софья Нейштадт А интерес участников был, определённо, неподдельный: уже в начале форума, на встрече с Олегом Говорщенко, генеральным директором ГТРК «Алтай», ребята проявили большую активность. Они задавали много вопросов. Потенциальных специалистов в сфере медиа интересовало, как живет человек такой профессии, насколько это сложно, какие в работе есть плюсы и минусы, как пересекаются работа и личная

Фото: Софья Комарова и Софья Нейштадт На лекции, посвящённой жанру лонгрида, преподаватель кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Екатерина Дыдыкина рассказала о тематике, структуре и жанрах лонгрида, обозначила современные тренды в медиасфере и вызовы для журналистов.

– Есть современная аллюзия на известное выражение Декарта: «Я публикуюсь, следовательно, существую». Эта фраза очень точно описывает нашу реальность, – отметила Екатерина Дыдыкина. – И в то же время, чтобы люди читали то, что мы публикуем, мы должны быть актуальными и интересными.

О сути и насыщенности мероприятия мы поговорили с Натальей Прощенко, куратором группы №3:

– В чём идея этого форума?

– Ребята собрались, чтобы научиться чему-то новому. Школьникам показали, что такое медиа, какие бывают профессии в этой сфере, насколько это важно и актуально. Медиафорум демонстрирует, сколько есть разнообразных возможностей в этом направлении, что это интересно. Здесь собрались ребята из разных школ, и городские, и из поселков – и все они приехали, чтобы получить новые знания.

– Для чего школьники приехали сюда? Насколько они заинтересованы?

– Каждый ищет в форуме своё. Кто-то приехал из любопытства: узнать, что это такое. А кто-то с конкретной целью – понять, чего он хочет, определиться с будущим, решить, нужна ли ему эта профессия.

– Что у вашей группы по плану после лекций?

– У моей группы также будет лекция с небольшой практикой. Им расскажут, как правильно писать газету в редакции вузовского издания «За науку», ребята будут создавать школьные статьи.

– Что вас привело на этот форум?

– Я учусь в школе, в 8 классе. Я из волонтёрского отряда, нас пригласили помочь. В отряде есть ребята со всего города. Волонтёрство нас объединяет, мы любим помогать, любим наше дело. А данное мероприятие дало нам отличную возможность.

Форум завершился совместным подведением итогов всех площадок в творческой дружеской атмосфере. Всем участникам вручили сертификаты о прохождении обучения и подарки на память.

Софья КОМАРОВА, Софья НЕЙШТАДТ

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Взято отсюда.

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