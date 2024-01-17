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Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

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Теперь молодому человеку светит 10 лет за решеткой

Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

Сотрудники краевой службы безопасности задержали 19-летнего бийчанина за перевод денег украинским военным. Ему вменяют уголовную статью за спонсирование терроризма, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Видео с задержания молодого человека опубликовал телеграм-канал «В курсе 22». На кадрах видно, что никакого сопротивления бийчанин не оказывает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «В курсе 22» / T.me

Со слов силовиков, парень завел криптокошелек и задонатил военизированной украинской организации. Он перевел деньги на покупку беспилотников.

На него завели уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Парню грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Свою вину подозреваемый признал.

Взято Источник
17.01.2024

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