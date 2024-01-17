Теперь молодому человеку светит 10 лет за решеткой

Сотрудники краевой службы безопасности задержали 19-летнего бийчанина за перевод денег украинским военным. Ему вменяют уголовную статью за спонсирование терроризма, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Видео с задержания молодого человека опубликовал телеграм-канал «В курсе 22». На кадрах видно, что никакого сопротивления бийчанин не оказывает.

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Видео: «В курсе 22» / T.me

Со слов силовиков, парень завел криптокошелек и задонатил военизированной украинской организации. Он перевел деньги на покупку беспилотников.

На него завели уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Парню грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Свою вину подозреваемый признал.

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17.01.2024