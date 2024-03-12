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Молодогвардейцы Алтайского края организовали поздравительные мероприятия и акции 8 Марта

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Молодогвардейцы Алтайского края организовали поздравительные мероприятия и акции 8 Марта

Молодогвардейцы города Барнаула и Новоалтайска навестили семьи мобилизованных военнослужащих, вручили букеты и сладкие подарки. «Молодая Гвардия» Тюменцевского района организовала поздравительные акции с шарами и ростовыми куклами на улицах для местных жителей. Также мероприятия, посвященные 8 Марта, прошли и в других муниципалитетах Алтайского края. «Мы поздравили женщин с праздником и поблагодарил их за ту стойкость и поддержку, которую они оказывают своим мужчинам, находящимся в зоне проведения СВО», – отметил активист Барнаульского городского местного отделения МГЕР Владимир Аксенов.

Взято отсюда.

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