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Молодогвардейцы Алтайского края провели образовательную лекцию, которая посвящена памяти членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия»

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Молодогвардейцы Алтайского края провели образовательную лекцию, которая посвящена памяти членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия»

Активисты Барнаульского городского местного отделения «Молодой Гвардии» организовали образовательную лекцию, посвященную памяти героев, членов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» на базе Штаба общественной поддержки.

В ходе лекции молодогвардейцы обсудили важность и значимость подвигов героев, а также почтили их память минутой молчания.

«Каждый должен знать о подвигах, совершенных молодогвардейцами. В день открытия штаба общественной поддержки мы решили организовать образовательную лекцию о подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» в рамках Центра подготовки волонтеров. Мы продолжаем дело героев, защищая историческую память и государственные интересы, в том числе на Донбассе и освобожденных территориях», – отметила Руководитель аппарата Алтайского регионального отделения МГЕР Наина Абашина .

Напомним, 15 января 1943 года нацисты начали казнить арестованных участников подпольной антифашистской организации, действовавшей в годы Великой Отечественной войны. Подпольщики занимались антифашистской агитацией, освобождали советских военнопленных, нарушили связь между гитлеровскими подразделениями.

Взято отсюда.

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