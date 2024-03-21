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Молодогвардейцы Алтайского края стали соорганизаторами концерта «Вместе! За Россию!»

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Молодогвардейцы Алтайского края стали соорганизаторами концерта «Вместе! За Россию!»

Активисты Алтайского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» на площадке филиала РАНХиНС при Президенте Российской Федерации совместно с региональным отделением Партии «Единая Россия» организовали концертную программу «Вместе! За Россию!». Участников митинга-концерта приветствовали Секретарь регионального отделения Партии, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, заслуженная артистка России Виктория Гальцева, руководитель краевого штаба Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова и участник специальной военной операции, депутат АКЗС Владимир Громов. «Такой формат мероприятий позволяет объединить тысячи людей в разных регионах нашей страны. Именно в единстве заключается главная сила нашего государства. Важно, что участие в сегодняшнем митинге-концерте приняли представители молодежных сообществ Алтайского края, которые представляют интересы совершенно разных направлений», – подчеркнула Руководитель Алтайского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» В иктория Анищенко. Отметим, «Единая Россия» провела концерты «Вместе! За Россию!» во всех субъектах РФ. Центральной площадкой стал город Волгоград, где участие в акции приняли Председатель Партии Дмитрий Медведев, Секретарь Генсовета Андрей Турчак, общественники, волонтеры, ветераны и участники СВО, творческие коллективы, а также жители региона.

Взято отсюда.

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