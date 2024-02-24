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Молодой человек попытался угнать Жигули, чтобы покататься по ночному Рубцовску 

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Молодой человек попытался угнать Жигули, чтобы покататься по ночному Рубцовску 

Полиция Фото: МВД

Машина была без аккумулятора и парень принес свой, но поехать у него так и не вышло. В полиции возбудили уголовное дело

В Рубцовске по горячим следам нашли подозреваемого в попытке угона ВАЗ-2106, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился хозяин автомобиля, 55-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то пытался угнать его машину, которая стояла возле его дома без аккумулятора.

Полицейские обнаружили подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек. Он пояснил, что принес свой аккумулятор, установил его на транспортное средство и хотел завести, чтобы прокатится по ночному Рубцовску, но сделать ему это не удалось

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон). Ведется разбирательство.

Ранее в Хабарах у одного из местных жителей угнали Nissan NV200. Патруль заметил похищенную машину в момент, когда она стремительно покидала село.

Взято отсюда

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