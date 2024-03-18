Молодой исследователь-религиовед АлтГУ принял участие в конкурсе студенческих научных работ «Исследования религии – 2023» в МГУ

Студент 4 курса направления религиоведение, сотрудник лаборатории этнокультурных и религиоведческих исследований ИГН Алтайского государственного университета Егор Траудт участвовал в конкурсе «Исследование религии 2023», который проводился Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова. Результаты конкурса были опубликованы в начале марта 2024 года.

Егор так прокомментировал свое участие в конкурсе:

«На конкурс мной было представлено исследование «Положение религиозных общин в Бурятии в контексте государственно-конфессиональной политики СССР в 1964-1982 гг.». Само мероприятие проводилось на базе кафедры философии религии и религиоведения философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В работе я уделил внимание анализу правового и социально-экономического положения различных религиозных общин на примере Бурятской АССР. Дело в том, что изучение положения религиозных конфессий в различных автономиях СССР – очень перспективное направление для исследований. В данном случае важно было рассмотреть влияние не только конфессиональной, но и этнической политики на положение религиозных общин в Бурятии с учетом изменения советского законодательства.

Материал для этой работы накапливался почти в течение трех лет и систематизировался на основе документов Государственного архива Республики Бурятия (г. Улан-Удэ), а также Государственного архива Российской Федерации (г. Москва) под руководством моего научного руководителя доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений Петра Константиновича Дашковского . Многие аспекты работы были апробированы на конференциях и нашли отражение в научных статьях.

Научные стажировки в архивы и публикации статей, в рамках изучаемой мной темы, осуществлялась в качестве исполнения гранта РНФ по теме «Влияние имперской политики аккультурации и советской модели государственно-конфессиональных отношений на положение религиозных общин в приграничных регионах и национальных автономиях азиатской части России» (руководитель проекта к.и.н., доцент Е.А Шершнева). Участие в грантовых проектах проекта дает серьезные возможности для проведения научных исследований, особенно это важно на начальном этапе исследовательского пути».

Управление информации и медиакоммуникаций

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости алтай лента новостей ,