Молодой следователь Шипуновского межрайонного следственного отдела провел для учащихся начальной школы урок, посвященный Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества следователь Шипуновского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в рамках занятия «Разговоры о важном» провел беседу с учащимися 2 класса Поспелихинской средней общеобразовательная школа №2. Тема урока была посвящена Дню воинской славы – 23 февраля.

Молодой следователь рассказал о значимости этого праздника и истории его возникновения, о героических поступках и мужестве наших соотечественников, которые принимали участие в боевых действиях, а также поделился историческими фактами.

В ходе беседы следователь также рассказал ребятам о Георгиевской ленте, ее истории, что она символизирует и как правильно носить символ Победы.

Ребята с удовольствием задавали вопросы и делились своими знаниями. В конце урока следователь СК призвал детей не забывать о подвигах защитников Отечества, ценить и отдавать дань уважения тем, кто готов стоять за нас и нашу страну в любое время.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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