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Молодой водитель неуправляемой иномарки устроил смертельную аварию в Славгороде

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Славгороде. Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель легкового автомобиля на скорости вылетел с дороги, врезался в препятствие и перевернулся, в следствие чего погибла пассажирка.

Авария произошла ночью 19 октября на улице Ленина, 7 в Славгороде. По предварительным данным, 21-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, врезался в препятствие и опрокинулся. 35-летняя пассажирка, находящаяся в машине, получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В настоящее время сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, назначено проведение проверки. Между тем очевидцы в соцсетях поясняли, что машина влетела в витрину магазина – на кадрах с места событий видно, что наружная часть здания получила значительные повреждения. Виновник аварии, по словам интернет-пользователей, после произошедшего якобы убежал, бросив попутчицу в машине.

Напомним, 13 октября на трассе А-322 на территории Калманского района произошла авария с участием трех автомобилей. Как информировала пресс-служба краевого управления ГИБДД, в результате погиб 32-летний мужчина. Автомобиль, за рулем которого он находился, полностью выгорел.

Фото: интернет-сообщество «Инцидент Барнаул»

новости Локтевский

Взято отсюда

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