Молодой водитель без прав устроил ДТП в Барнауле

Пострадала 19-летняя девушка — ее отвезли в больницу
ДТП на улице Балтийской в Барнауле / Фото: “Инцидент Барнаул”
19-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Балтийской в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.
По предварительной информации Госавтоинспекции краевой столицы, 19-летний парень без прав за рулем Nissan Stagea не уступил дорогу Nissan Cedric при выезде с прилегающей территории.
В результате аварии пострадал пассажир Stagea — девушка 2005 года рождения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Подробности выясняются.
горняк
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