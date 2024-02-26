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Молодой водитель без прав устроил ДТП в Барнауле

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Пострадала 19-летняя девушка — ее отвезли в больницу

Молодой водитель без прав устроил ДТП в Барнауле

ДТП на улице Балтийской в Барнауле / Фото: “Инцидент Барнаул”

19-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Балтийской в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По предварительной информации Госавтоинспекции краевой столицы, 19-летний парень без прав за рулем Nissan Stagea не уступил дорогу Nissan Cedric при выезде с прилегающей территории.

В результате аварии пострадал пассажир Stagea — девушка 2005 года рождения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. Подробности выясняются.

горняк

Источник

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