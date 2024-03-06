Молодые педагоги Алтайского края встретились на установочной конференции «Вместе ярче 2024»

Установочная конференция прошла 1 марта в Штабе общественной поддержки Алтайского края и собрала порядка 40 руководителей муниципальных объединений молодых педагогов из 7 образовательных округов Алтайского края. Перед участниками с приветственным словом выступили почетные гости, представители организаций, активно поддерживающие деятельность Ассоциации молодых педагогов. На конференции участники познакомились с направлением работы Ассоциации на 2024 год и утвердили резолюцию и направления своей работы на этот год. В числе запланированных мероприятий проведение слетов молодых педагогов на весенних каникулах, внеклассное мероприятие – форум старшеклассников «Искатели смыслов», в 2024 году запланирован старт долгосрочного соревнования муниципальных объединений молодых педагогов «Свежий ветер – 2024», итогом которого станет первая молодёжная педагогическая премия. Молодые педагоги края традиционно организуют Летнюю школу молодых педагогов, в 2024 году она пройдет с межрегиональным участием. Справочно: Ассоциация молодых педагогов Алтайского края создана в 2012 году по инициативе группы молодых педагогов при поддержке Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края, Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования в целях привлечения творческой талантливой молодежи в систему образования Алтайского края, создания условий для мотивации к личностному развитию, самореализации, профессиональному росту молодых педагогов, ускорения процесса профессионального становления молодого специалиста, оказания методической, психологической и информационной поддержки. В рамках деятельности Ассоциации реализуются конкурсы профессионального мастерства для молодых учителей, проходят школы молодого педагога, обучающие семинары, встречи, интенсив-сессии, мастер-классы от более опытных коллег. #АлтайскийКрай #образование22

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