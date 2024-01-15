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Молодые педагоги Алтайского медуниверситета победили во всероссийском конкурсе

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Молодые педагоги Алтайского медуниверситета победили во всероссийском конкурсе

С торжественных побед в 2024 году начали подготовку к празднованию 70-летия ВУЗа. С медиками пообщалась «Катунь 24».

Источник фото: Катунь 24

В Алтайском медуниверситете активные не только студенты. Преподаватели не отстают от молодежи. Участвуют и побеждают в конкурсах. Двое молодых педагогов стали финалистами Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения – 2022». Среди победителей Юлия Луницына. В медицине она 17 лет. Сейчас работает врачом-стоматологом в барнаульской стоматологической поликлинике №3. Но главной для нее вот уже 16 лет остается преподавательская деятельность.

«Доносим важность своей работы. Основные принципы нашей работы, принципы сострадания нашим пациентам. Важность и необходимость понимания своей ответственности за здоровье другого человека. Мы всегда студентам говорим, что медицинское образование оно отличается от других образований тем, что врач должен на протяжении всей жизни учиться. Мы всегда говорим, что мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до свидания. Потому что мы встречаемся, мы встречаемся на курсах повышения квалификации», — отметила доцент кафедры терапевтической стоматологии АГМУ Юлия Луницына.

Еще одна победительница — Ксения Шульц. Конкурсную работу преподаватель посвятила практике применения системы лонгридов.

«Студент переходит на сайт со своего любого устройства, либо с компьютера в компьютерном классе. Открывает и у него высвечивается весь материал. Это может быть лекционный материал в виде презентаций, видеоматериалы. Это все чередуется с текстом из учебников. Эти лонгриды составляем мы сами. Главное видеть отдачу. Что студенты задают вопросы», — рассказала старший преподаватель кафедры гигиены и основ экологии АГМУ Ксения Шульц.

Преподает Ксения уже 5 лет. 2 года девушка была волонтером медиком, но все же научная деятельность взяла верх над общественной.

«Я из врачебной династии. Поэтому то, что пойду в медицинский было определено мной давно. А потом заинтересовалась наукой на старших курсах, ходила в научные кружки. Осталась работать в университете», — поделилась старший преподаватель кафедры гигиены и основ экологии АГМУ Ксения Шульц.

В Алтайском медуниверситете поделились, как минимум три победы в неделю приносят студенты и преподаватели в копилку достижений ВУЗа. Кстати, в этом году АГМУ исполняется 70 лет.

«Мы готовим врачей для Алтайского края 99,9% именно специалистов, работающих в крае, в здравоохранении – это наши выпускники, нашей альма матер. И поэтому каждый преподаватель, он ценен, он важен. Можно быть очень хорошим врачом, прекрасным мастером своего дела, но не уметь быть наставником, донести информацию, уметь харизматично увлечь, повести за собой», — заявила ректор Алтайского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шереметьева.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , ,

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