Молодые педагоги Бийска получат выплату в 50 тысяч рублей

Получить выплату можно один раз

В Бийске повысили размер выплаты, на которую могут рассчитывать начинающие педагоги.

Единовременная денежная выплата предоставляется молодым специалистам в целях их материальной поддержки и закрепления в системе образования Бийска.

Постановление о назначении выплаты в администрации города подготовили еще в 2020 году. Тогда размер выплаты составлял 20 тыс. руб.

В марте 2024 года в документ внесли правки. Размер выплаты подняли до 50 тыс. руб.

Предоставление выплаты осуществляется управлением образования.

Право на получение выплаты имеют закончившие полный курс по очной форме обучения в учреждении высшего или среднего профессионального образования, успешно прошедшие итоговую аттестацию и получившие диплом, после чего в тот же год впервые принятые на работу в образовательное учреждение, подведомственное городскому управлению образования.

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Взято отсюда