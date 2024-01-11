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Молодые преподаватели Алтайского медуниверситета победили во всероссийском конкурсе

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Ректор вуза Ирина Шереметьева назвала эту победу важной и символичной

Молодые преподаватели Алтайского медуниверситета победили во всероссийском конкурсе

АГМУ / Фото: пресс-служба вуза

Сотрудники Алтайского медуниверситета стали финалистами Всероссийского конкурса “Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения – 2022”. АГМУ представляли доцент кафедры терапевтической стоматологии Юлия Луницына и старший преподаватель кафедры гигиены и основ экологии Ксения Шульц. Обе стали победителями.

Первые места во всероссийском конкурсе – показатель того, что преподаватели университета – люди с большими теоретическими знаниями и уникальным практическим опытом, отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева. По ее словам, педагоги вуза обладают глубоким пониманием своих предметов и умением передать это знание студентам.

“Эта победа является символичной и важной, особенно с учетом того, что мы в этом году отмечаем 70-летний юбилей Алтайского государственного медицинского университета. Она стала своего рода стартом для мероприятий, приуроченных к этому значимому событию. От имени всего коллектива вуза поздравляю наших преподавателей и желаю новых ярких побед!” – прокомментировала Шереметьева.

Участие в конкурсе принимали преподаватели по медицинским и фармацевтическим дисциплинам. Условий было несколько: возраст до 39 лет, стаж работы в образовательной организации не менее трех лет, достижения в педагогической, научной, научно-методической, воспитательной, общественной работе.

Конкурсанты прошли два этапа: эссе и видеопрезентация индивидуального проекта.

Конкурс проводит общероссийская общественная организация “Медицинская Лига России” и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ. Мероприятие призвано раскрыть творческие и профессиональные возможности молодых преподавателей. Конкурс способствует апробации и развитию прогрессивных образовательных подходов и практик, а также внедрению новых методик в технологии преподавания.

новости Локтевский

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