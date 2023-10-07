07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

Молодые сотрудники полиции торжественно приняли присягу в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Торжественности моменту добавили марш знаменной группы взвода почетного караула Барнаульского юридического института

Фото: unsplash.com

31 молодой сотрудник полиции дали клятву верного служения стране и народу. перед мемориальным комплексом “Защитникам правопорядка” у здания ГУ МВД России по Алтайскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии приняли участие руководство и личный состав краевого ГУ МВД, УМВД России по Барнаулу, представители регионального правительства, Общественной палаты, родные и близкие принимавших присягу полицейских и другие. Врио начальника алтайского МВД полковник полиции Марк Левин напомнил, что сотрудники несут ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.

“Очень важно, чтобы слова Присяги стали для вас нравственным ориентиром, как в службе, так и в повседневной жизни. Пусть каждый из вас будет образцом чести, достойного исполнения долга, любви и служения своему Отечества”, — сказал Левин.

Молодые сотрудники, представляющие различные подразделения УМВД России по Барнаулу и Алтайскому краю, произнесли текст присяги, дав клятву уважать и защищать права и свободы и гражданина, свято соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы.

Торжественности моменту добавили марш знаменной группы взвода почетного караула Барнаульского юридического института, церемония выноса знамени и флага, сопровождаемые звуками оркестра культурного центра ГУ МВД.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости