Молодые врачи БСМП: Егор Соколов

Сегодня в рубрике “Молодые врачи БСМП” хотим познакомить вас с Соколовым Егором Андреевичем , врачом – травматологом-ортопедом травмпункта Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

На выбор профессии Егора Соколова повлиял двоюродный брат ( Талашкевич Максим Николаевич ), который работает в нашей больнице в отделении тяжелой сочетанной травмы. Именно он пробудил интерес к медицине и травматологии.

“В 11 классе я решил идти по стопам брата, потому что медицина является интересной и благородной профессией, хоть и не всегда благодарной“, – рассказывает Егор Соколов.

В травмпункт больницы скорой медицинской помощи он пришел работать на втором курсе ординатуры: сначала медбратом, после окончания обучения – врачом-травматологом. Делится необходимым опытом с молодыми врачами заведующий отделением Константин Александрович Карапыш .

– «Ребята к нам приходят не опытные. Здесь мы их обучаем всем навыкам работы с различными травмами, умению общаться с пациентами, другим особенностям специальности, – рассказывает заведующий отделением, – В дальнейшем они становятся грамотными специалистами, которых с удовольствием принимают в любом травматологическом отделении больницы».

В травмпункт обращаются люди, получившие переломы, ушибы, резанные раны и с другими травмами. Врач травмпункта должен осмотреть пациента, направить на дополнительные диагностические исследования, на их основе верно поставить диагноз и оказать помощь: вправить вывих, обработать и зашить рану, сделать репозицию перелома и наложить гипсовую повязку. Это не полный список того, что должен знать и уметь врач травмпункта.

“В травмпункте много интересных случаев и каждый уникален“, – рассказывает молодой врач, – Работа здесь привлекает тем, что пациенты с разными заболеваниями, и к каждому из них нужен свой подход».

Егор Соколов считает, что для работы в травматологическом пункте в первую очередь необходимы стрессоустойчивость и умение сохранять трезвое мышление в экстренной ситуации. Он рассказал о самом запомнившемся случае в своей практике:

– «Однажды поступила пожилая женщина, предположительно с ушибом грудной клетки. У нее начался гидропневматорокс (скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному нарушению функции легкого). Был клинически поставлен диагноз, экстренно вызвана бригада хирургов, но первую помощь мы оказывали пациентке здесь, в травмпункте».

Молодой врач не пожалел о своем выборе и признается, что нашел свое призвание.

В этом году к нашему коллективу присоединились 14 молодых специалистов . Мы представили вам наших новых коллег, которые пришли работать в разные отделения больницы после ординатуры. Дорогие молодые врачи, мы верим в вас, в ваше стремление помогать пациентам, вашу преданность выбранному нелегкому пути. Мы приветствуем вас в нашей дружной команде, где каждый сотрудник является важной частью нашего общего успеха. Пусть ваша страсть к медицине и доброта помогут сделать нашу больницу более комфортной и заботливой для наших пациентов. Добро пожаловать, молодые специалисты, вы — будущее нашей больницы!

Взято отсюда.

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