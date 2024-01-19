Молоко никогда не убежит из кастрюли: нужен всего 1 предмет

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19 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Готовить молочные блюда, прежде всего каши, — не самое простое занятие. Если немного отвлечешься, закипевшее молоко тут же убежит на плиту, образовав на ней стойкий налет. Пишет Теперь Внимание!

Но избежать неприятной ситуации можно с помощью одного простого лайфхака, популярного у опытных хозяек.

Они просто кладут поперек кастрюли над молоком деревянную лопатку.

Во время кипения молочная пенка будет достигать этой импровизированной преграды и сразу опускаться вниз.

Поэтому вам не нужно будет постоянно смотреть в содержимое кастрюли. Можно смело отойти от плиты, молоко точно не убежит.

Фото: valeria_aksakova/freepik.com

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк