Молоко никогда не убежит из кастрюли: нужен всего 1 предмет

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19 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Готовить молочные блюда, прежде всего каши, — не самое простое занятие. Если немного отвлечешься, закипевшее молоко тут же убежит на плиту, образовав на ней стойкий налет. Пишет Теперь Внимание!
Но избежать неприятной ситуации можно с помощью одного простого лайфхака, популярного у опытных хозяек.
Они просто кладут поперек кастрюли над молоком деревянную лопатку.
Во время кипения молочная пенка будет достигать этой импровизированной преграды и сразу опускаться вниз.
Поэтому вам не нужно будет постоянно смотреть в содержимое кастрюли. Можно смело отойти от плиты, молоко точно не убежит.
Фото: valeria_aksakova/freepik.com
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