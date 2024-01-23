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Момент смертельного ДТП в Троицком районе попал на видео

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Момент смертельного ДТП в Троицком районе попал на видео

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Видео попало на видеорегистратор автомобиля, который двигался в попутном направлении за Land Raver по трассе и заснял, как произошла авария

Госавтоинспекция Алтайского края опубликовала видео момента смертельного ДТП в Троицком районе.

На кадрах видно, как Land Raver двигался по своей полосе, но врезался во встречную иномарку, после чего угодил в кювет.

Напомним, 23 января на 276-м км автомобильной дороги Р-256 “Чуйский тракт” в Троицком районе возле с. Гордеевка столкнулись два автомобиля.

­Предварительно, водитель автомобиля Kia Ceed во время обгона выехал на встречку и столкнулся с Land Rover Defender. В результате ДТП вод­итель Kia, а также водитель и пассажир Land Rover скончались на месте. Еще один пассажир Land Rover получил травмы.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проведение проверки по факту ДТП.

Взято отсюда

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