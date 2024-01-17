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Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео

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Пожарные локализовали огонь на площади 360 кв. м. Горел цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Причины происшествия выясняются

В Сети опубликовали момент взрыва на полиэфирном заводе в Шахтах в Ростовской области. Видео выложило издание Shot.

На кадрах видно, как взрывом снесло часть производственного здания предприятия. Число пострадавших достигло десяти человек. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, шестеро из них госпитализированы: трое – с ожогами, еще три человека с травмами различной степени тяжести.

“В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало”, – заявил глава региона.

Отметим, что компания “Авангард” запустила завод по производству полиэфирного штапельного волокна летом 2023 года. Предприятие стало первым подобным в России, говорится на их сайте.

Ранее появилось видео с места пожара, из-за которого погибли двое детей в алтайском селе Краснощеково.

Взято отсюда

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