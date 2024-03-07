Мониторить, выявлять, предотвращать. В ОП АК обсудили борьбу с фейками на Президентских выборах

6 марта в Общественной палате Алтайского края состоялся Круглый стол «Информационная составляющая наблюдения за выборами: противодействие заведомо ложным сведениям и возможным провокациям». Модераторами дискуссии выступили руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае, председатель комиссии ОП АК по вопросам общественного контроля Алексей Чесноков и председатель комиссии ОП АК по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, член Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Юрий Овиденко .

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы готовности информационной инфраструктуры Алтайского края к проведению выборов Президента РФ, основные информационные риски в современных условиях и возможные меры по противодействию дискредитации избирательного процесса. Были сформированы конкретные механизмы взаимодействия органов государства, местного самоуправления, институтов гражданского общества в этой сфере.

В процессе наблюдения за выборами, отметил Алексей Чесноков, одна из главных задач – проверка сведений о возможный нарушениях и купирование фейков с целью обеспечения свободного волеизъявления избирателей. Алексей Чесноков, руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае: «Информационная безопасность выборного процесса – одна из главных задач штаба. Мы будем принимать от граждан и мониторить в Интернете сообщения, касающиеся попыток дискредитировать голосование. Нашими специалистами будет дана правовая оценка каждому такому сообщению и приняты оперативные меры реагирования». К основным угрозам предстоящих выборам эксперты отнесли попытки стран Запада расшатать ситуацию в стране, поддержку с их стороны деструктивных действий и сил на территории России и Алтайского края, использование злоумышленниками фейковых страниц и распространение недостоверного контента. Новым способом ввести избирателей в заблуждение, отметили присутствующие на заседании специалисты, стало создание «зеркальных аккаунтов» руководителей компаний и организаций, от имени которых, подчиненным приходят сообщения, побуждающие совершить то или иное действие. Юрий Овиденко рассказал о том, что общественники уже приступили к мониторингу социальных сетей и сайтов. «Общественный штаб в этом направлении действует превентивно. На сегодняшний день все спокойно, мы работаем в штатном режиме. Вбросов, которые могли бы повлиять на предварительный этап подготовки к выборам, не зафиксировано. Если будет выявлена фейковая информация, которая влияет на избирательный процесс, то по данному факту, конечно, будет вестись расследование вплоть до возбуждения уголовного дела. Практика показывает, что угрозы стоит ждать из-за рубежа», – сказал Юрий Николаевич . В рамках круглого стола подробно были обсуждены доклады ассоциации Независимый общественный мониторинг «Общественное наблюдение на выборах Президента России-2024: инструменты, инфраструктура, практики» и «Атака на российскую демократию», обозначены методы и средства обеспечения законности, прозрачности и легитимности выборов.

Член комиссии Общественной палаты по вопросам охраны здоровья граждан и развития здравоохранения Николай Якушев привел множество примеров подготовки к подрыву доверия к выборам в России, большинство из них носит внешний характер и направлено на дискредитацию процедуры голосования, конкретных кандидатов, создание атмосферы паники и напряжения в обществе. Участники круглого стола не обошли вниманием дистанционное электронное голосование. Как сообщил руководитель группы по наблюдению за выборами Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае, наш регион вошел в пятёрку субъектов России по количеству поданных заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Евгений Журавлев, руководитель группы по наблюдения Штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае: «Сейчас завершается тестирования дистанционного электронного голосования. По предварительным данным, в нем принимают участие от 5 до 10% зарегистрированных. Всего оно проводится в 28 регионах. Алтайский край занимает 4 место по заявлениям, поданным на ДЭГ. Наблюдение за транзакциями избирателей будет проходить на специальном рабочем месте Центра общественного наблюдения. Все транзакции отслеживаются и невозможно со стороны внести в них изменения незаметно». Евгений Журавлев пояснил, что в мониторинговой группе штаба работают профессионалы, а также студенты РАНХиГС, которые выразили желание добровольно принять участие в наблюдении и прошли обучение. Дискуссия в рамках круглого стола коснулась широко спектра вопросов: готовности информационной инфраструктуры региона к проведению выборов, противодействия дискредитации избирательного процесса, роли Общественной палаты и иных институтов гражданского общества в легитимности избирательного процесса.

В целом, на данном этапе подготовки к выборам краевые и городские ведомства и организации проводят профилактическую и разъяснительную работу. Например, краевая Прокуратура совместно с органами МВД разрабатывают видеоматериалы и аудиоролики, предупреждающие об опасности, создаются информационные буклеты для населения. Специалисты правоохранительных органов проверяют информацию сайтов на предмет нарушения законных прав граждан. В дни голосования силовые ведомства будут работать в режиме круглосуточного дежурства.

Заместитель председателя Общественной палаты города Барнаула Петр Фризен отметил, что в краевой столице создан штаб, который еженедельно проводит заседания с участием представителей Избирательной комиссии и Правительства Алтайского края. В Дни голосования представители городской общественной палаты будут совершать объезд избирательных участков. «В городе 261 избирательный участок, они приступили к работе, ведется дежурство», – сказал Петр Дмитриевич.

Член комиссии Общественной палаты по вопросам социальной политики и социального партнерства, доктор экономических наук Лев Коршунов отметил, что история общественного наблюдения в крае имеет значительную историю, было сложно на первых этапах, но сегодня мы видим сформировавшийся институт, ставший неотъемлемой частью избирательного процесса. Старший преподаватель Алтайского государственного университета Вера Зубкова и доцент Алтайского государственного института культуры представили современную картину формирования фейковой информации, влияние эпохи «постправды» на массовое сознание. А студент Алтайского филиала Президентской академии Екатерина Елистратова рассказала о конкретных примерах недостоверной информации, которым Общественному штабу пришлось противостоять за последние три года. Алексей Чесноков подчеркнул, что защищать выборы будут общественники по всему краю. 5 марта по этому поводу в ОП АК состоялось рабочее ВКС с руководителями общественных палат городов и районов края. Заработала горячая линия Общественного штаба: 8-800-2017-918. В ближайшие дни мобильные группы общественников проведут осмотр помещений для голосования. Участники круглого стола были единодушны в том, что лучший инструмент борьбы с фейками и недостоверной информацией – быстрая реакция на них со стороны общественности и правоохранительных органов. Общий вывод состоял в том, что регион готов противостоять информационным угрозам, но требуется продолжать работать не менее эффективно.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , вести алтай новости сегодня