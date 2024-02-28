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«Мораль сей басни такова»

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«Мораль сей басни такова»

В информационно-библиотечном центре завершился видеоконкурс чтецов «Мораль сей басни такова», приуроченный к 255-летию со дня рождения великого баснописца И.А. Крылова. В каждом конкурсном видеоролике литературное мастерство басен И.А. Крылова выразительно и артистично зазвучало в исполнении студентов. Свои таланты продемонстрировали 22 участника. Яркими, хара́ктерными и необычными показали конкурсанты героев басен «Мартышка и Очки» и «Ворона и Лисица».

А бесспорным лидером прозвучавших произведений стала мартышка! («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна»)

Победители конкурса:

Номинация «Инсценировка басен И.А. Крылова»

Диплом победителя I степени

Таманов Глеб

Шишкина Сабина

Язова Елизавета – 221 группа

Диплом победителя II степени

Панина Мария

Клюшнева Аэлина

Цыганкова Екатерина

Селина Анастасия – 133 группа

Диплом победителя II степени

Марсова Елизавета

Султаева Софья

Петрив Надежда

Петрусевич Рената– 211 группа

Диплом победителя III степени

Абинова Екатерина

Бурзей Зоя

Левинцев Роман

Акимова Дарья – 217 группа

Номинация «Выразительное чтение басен И.А. Крылова»

Диплом победителя I степени

Петрусевич Рената – 211 группа

Диплом победителя II степени

Жукова Евгения – 302 группа

Диплом победителя II степени

Кузьминова София – 211 группа

Диплом победителя III степени

Еременко Мария – 111 группа

Дипломы и сертификаты ждут участников конкурса!

Взято отсюда.

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