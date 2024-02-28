В информационно-библиотечном центре завершился видеоконкурс чтецов «Мораль сей басни такова», приуроченный к 255-летию со дня рождения великого баснописца И.А. Крылова. В каждом конкурсном видеоролике литературное мастерство басен И.А. Крылова выразительно и артистично зазвучало в исполнении студентов. Свои таланты продемонстрировали 22 участника. Яркими, хара́ктерными и необычными показали конкурсанты героев басен «Мартышка и Очки» и «Ворона и Лисица».
А бесспорным лидером прозвучавших произведений стала мартышка! («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна»)
Победители конкурса:
Номинация «Инсценировка басен И.А. Крылова»
Диплом победителя I степени
Таманов Глеб
Шишкина Сабина
Язова Елизавета – 221 группа
Диплом победителя II степени
Панина Мария
Клюшнева Аэлина
Цыганкова Екатерина
Селина Анастасия – 133 группа
Диплом победителя II степени
Марсова Елизавета
Султаева Софья
Петрив Надежда
Петрусевич Рената– 211 группа
Диплом победителя III степени
Абинова Екатерина
Бурзей Зоя
Левинцев Роман
Акимова Дарья – 217 группа
Номинация «Выразительное чтение басен И.А. Крылова»
Диплом победителя I степени
Петрусевич Рената – 211 группа
Диплом победителя II степени
Жукова Евгения – 302 группа
Диплом победителя II степени
Кузьминова София – 211 группа
Диплом победителя III степени
Еременко Мария – 111 группа
Дипломы и сертификаты ждут участников конкурса!
Взято отсюда.
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