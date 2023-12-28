Психолог Игорь Лях рассказал о вещих и повторяющихся снах

В попытках узнать будущее люди часто пытаются интерпретировать сны. У некоторых образов из сновидений даже есть устоявшиеся значения: например, свадьба сулит встречу с возлюбленным, змея — предательство, собака — помощь друзей. Наши коллеги из NGS.RU решили разобраться, стоит ли доверять образам из снов. Для этого они поговорили с психологом Игорем Ляхом. Как работают вещие сны и что могут значить распространенные образы из сновидений — в этом материале (пришлось изучить сонники).

Почему мы видим сны

NGS.RU решил изучить популярные толкования образов из снов, которые приводят сонники. Постарайтесь не относиться к ним серьезно, чтобы не запрограммировать себя и не стать жертвой иллюзий.

Беременность

Этот сон может указывать на то, что сейчас время подходит для реализации планов и идей, о которых человек думал очень долго. Также может указывать на предстоящие хлопоты из-за изменения образа жизни. Еще одно значение — приятные известия.

Золото

Слиток золота или украшения, которые во сне человек держит в руках, символизируют преуспевание и успех в делах. Если герой сна видит драгоценный металл, но не может добраться до него, это указывает на бесплодные попытки решить проблемы или достичь цели.

Книга

Согласно сонникам, если человеку снится книга, то его ждет новое знакомство. Также этот предмет указывает на власть и авторитет сновидца, умение разбираться в людях, а также стремление к знаниям, успех в учебе или освоении навыков.

Кошка

Это домашнее животное во сне может предвещать встречу с хитрым, неискренним, лицемерным человеком. Кошка также может предупреждать о сложной и нестабильной ситуации, из которой будет сложно выбраться. Если во сне животное кусает человека, это означает попытки врагов навредить его репутации. В некоторых сонниках указывают, что кошка во сне предвещает радость и спокойный период в жизни.

Море

Спокойное море символизирует покой в душе сновидца. Шторм, наоборот, свидетельствует о сильных переживаниях, чувстве загнанности в угол, отсутствии вариантов для решения проблемы. Еще одно значение — трудности и проблемы в отношениях с близкими людьми.

Новый год

Сны о праздновании нового года в некоторых случаях указывают на готовность человека к переходу на новый этап жизни, символизируют приятные перемены, реализацию планов. Но праздник также может говорить об усталости сновидца, желании быстрее закончить с делами и отдохнуть.

Огонь

Сильное пламя, поднимающееся высоко, воспринимают как символ успеха в делах, бурные праздники, преодоление сложных препятствий. Огонь в камине или печи символизирует «семейный очаг», благополучие в отношениях с родственниками. Слабый огонь, от которого поднимается высокий столб черного дыма, связывают с сильными переживаниями по несущественному поводу.

Преследование

Попытки сбежать или скрыться от кого-то могут указывать на тревогу, страх, сомнения и давление со стороны в реальной жизни. Еще одно значение — попытки успеть сделать дела в срок, соблюсти дедлайны или скрыть то, что человек не может или не успевает сделать.

Свадьба

Это мероприятие во сне может говорить о том, что человек встретит свою вторую половинку. Свадьбу также ассоциируют с установлением гармонии в отношениях, получением выгодных предложений, крутыми переменах в жизни.

Слезы

Одно из толкований слез — трудности в реальной жизни, с которыми сложно справиться. Плач во сне может указывать на чувство одиночества, ожидание разлуки с близким человеком. Еще одно значение — последний этап в сложном деле, после которого человека ждут благополучие и спокойствие.

Еще один распространенный сюжет — эротические сны. Причины их возникновения могут быть разными: скука, незавершенность, внутренний протест. Подробнее об этом рассказали психологи.

Иногда в попытках узнать свое будущее люди обращаются к тем, кто называет себя гадалками, несмотря на риск встретить мошенников. NGS.RU поговорил с Игорем Ляхом и выяснил, как работают некоторые экстрасенсы и почему люди им верят.

Взято Источник

28.12.2023