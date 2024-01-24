Мы попросили представителей старшего поколения сфотографировать свои запасы. Спойлер: пустых полок нет

Мы часто слышим, как непросто живется пенсионерам. Денег, которые они получают, находясь на заслуженном отдыхе, зачастую хватает только на коммуналку, лекарства и продукты. Приходится ли им экономить на еде и какие лакомства они могут себе позволить на скромную пенсию? В поисках ответов на эти вопросы наши тюменские коллеги из 72.RU решили заглянуть в холодильники представителей старшего поколения и признаются, что были приятно удивлены и порадовались.

Холодильник Тамары Ивановны и Александра Владимировича

Первое, что бросается в глаза и объединяет холодильники, наверное, всех пенсионеров, — это обилие домашних заготовок. Квашеная капуста, лечо, различные салаты и домашний кетчуп стоят по соседству с борщом. Помимо этого, на полках можно увидеть молоко, сыр, колбасу и мясные нарезки. Гостей в этом доме всегда накормят вкусной домашней едой и даже побалуют бутербродами с красной икрой. Вы спросите: откуда деньги? Всё просто, эта пара живет на две пенсии и одну зарплату. Александр Владимирович продолжает трудиться инженером на одном из предприятий Тюмени.

Холодильник Людмилы Александровны

Обладательница следующего холодильника из нашей подборки живет одна на скромную пенсию. Людмила Александровна всегда покупает молоко, кефир и яблоки. Помимо этого, в ее рационе немало овощей. Каждое утро пенсионерка начинает с чашки свежесваренного кофе. Его запасы обычно пополняет дочь. Пенсионерка предпочитает кофе в зернах и хранит его в холодильнике. По словам автора снимка, так у кофе лучше сохраняется аромат. А еще тут можно разглядеть банку с чесноком в растительном масле и стакан, в котором находится смесь измельченного с помощью блендера имбиря с лимоном.

Холодильник Владимира Михайловича

Пенсионер из поселка в ХМАО стеснялся и пытался отказаться от участия в нашем фотопроекте. Мужчина жаловался, что его супруга недавно уехала и в холодильнике повесилась мышь. Мы решили, что это тоже интересно, и все-таки уговорили его сделать пару снимков. А когда получили их — удивились. Нам кажется, что если мышь и решит заглянуть в квартиру Владимира Михайловича, то холодильник ей придется обходить стороной. В нем просто нет свободного места.

Холодильник Марии Александровны

Хозяйка этого холодильника может похвастаться не только большим количеством банок с домашними заготовками, но и дорогими, судя по виду, помидорами, мандаринами, оливковым маслом, недешевыми яйцами и запасом грецких орехов.

Холодильник Людмилы Петровны

Людмила Петровна оказалась единственной участницей нашего проекта, в холодильнике которой нашлась не только разнообразная закуска, но и алкоголь. Женщина всю жизнь проработала поваром, а четыре года назад переехала в Тюмень. В упаковке от мороженого практичная хозяйка хранит перемолотые орехи, которые очень любит и старается добавлять во все блюда, где они уместны. А обилие недешевых по нынешним временам яиц пенсионерка объясняет тем, что ей выгоднее покупать большую упаковку.

Недавно мы публиковали колонку пенсионерки, которая рассказывала, что ей приходится выбирать между лекарствами и билетами на концерты.

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24.01.2024