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Морозный день ждет жителей Алтайского края в Крещение

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Морозный день ждет жителей Алтайского края в Крещение

Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

Морозные, но безветренные и солнечные дни установились в регионе. Синоптики прогнозируют, что холода отступят на следующей неделе

В Алтайском крае днем 19 января ожидается около -11…-16 градусов и без осадков. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами образуется изморозь, возможен туман. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле в пятницу до -13…-15 градусов и также без осадков. В утренние часы будет изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с.

Взято отсюда

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