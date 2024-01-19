Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

Морозные, но безветренные и солнечные дни установились в регионе. Синоптики прогнозируют, что холода отступят на следующей неделе

В Алтайском крае днем 19 января ожидается около -11…-16 градусов и без осадков. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами образуется изморозь, возможен туман. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле в пятницу до -13…-15 градусов и также без осадков. В утренние часы будет изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с.

Взято отсюда