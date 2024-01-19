Морозный день ждет жителей Алтайского края в Крещение

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Морозные, но безветренные и солнечные дни установились в регионе. Синоптики прогнозируют, что холода отступят на следующей неделе
В Алтайском крае днем 19 января ожидается около -11…-16 градусов и без осадков. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС .
Утром местами образуется изморозь, возможен туман. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле в пятницу до -13…-15 градусов и также без осадков. В утренние часы будет изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с.
Взято отсюда.
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