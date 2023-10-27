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Морозы до -11 градусов ударят по Алтаю в последние выходные октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В регионе похолодает в ночь на 28 октября

Фото: unsplash.com

Усиление мороза в ночные часы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последние выходные октября: столбики термометров покажут -6…-11 градусов. Днем 28 и 29 октября воздух не прогреется выше -1…+4 градусов. Ветер будет слабым и умеренным. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Эдуард Болгов.

“Если в ночь на 28 октября небольшой снег ожидается только по северным районам, то 29-го числа осадки мы ждем уже по югу. В понедельник дождь и снег пройдут на большей части края”, – говорит эксперт.

В ночь на 30 октября ожидается -2…-7 градусов, а днем +2…+7. В дальнейшем в регионе синоптики прогнозируют неустойчивую с осадками погоду.

новости горняк

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