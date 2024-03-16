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Морозы до -27, снегопады, дожди: какая погода будет в РФ с 18 по 24 марта

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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Прогноз синоптика Александра Ильина гласит, что на следующей неделе в Москве ожидается повышение температуры, в то время как в Сибири прогнозируются сильные морозы и снегопады. На Дальнем Востоке, напротив, ожидается заметное потепление. Подробную информацию о погоде на следующей неделе в России можно найти на NEWS.ru.

Согласно прогнозу Ильина, в Москве и центральных регионах России в начале недели ожидается облачная погода. Максимальная температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. Однако к середине недели ожидается потепление до 6-11 градусов выше нуля. В конце недели температура в столице немного снизится до 0-5 градусов выше нуля днем. Прогноз также предполагает кратковременные дожди в Москве и других регионах Центрального федерального округа.

Что касается Петербурга и Северо-Запада России, Ильин прогнозирует, что в начале следующей недели температура будет колебаться от -2 до +2 градусов. На юге России прогнозируется теплая погода с температурой от 11 до 16 градусов выше нуля. Переменная облачность.

Похолодание также ожидается в Поволжье и на Урале. В сибирских регионах на следующей неделе будет холодно. Температура постепенно снизится, и к пятнице ожидается -13 градусов днем. На Таймыре похолодает до 22-27 градусов мороза. В Урале и Сибири ожидаются осадки в виде снега, хотя сильных снегопадов не ожидается. 

Фото: из открытых источников 

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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