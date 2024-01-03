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Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

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Зато ветер будет спокойный, не более девяти метров в секунду почти на всей территории региона

Морозы до -30 градусов скуют Алтайский край в самое ближайшее время

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в четверг ночью, 4 января, ожидаются морозы до -30 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

“Температура -17…-22 градуса, местами по северу -25…-30, по югу -11…-16. В большинстве районов небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер западный, 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы до 14 м/с”, – рассказали синоптики.

Днем будет -11…-16 градусов, по северу местами -17…-22, по югу -4….-9. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ночью будет -25…-27 градусов, небольшой снег, ветер западный, 4-9 м/с. Днем ожидается -17…-19 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

новости Локтевский

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