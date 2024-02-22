Снег. Зима Фото: pixabay.com

Уже 23 февраля (и следующие два дня) днем по краю будет -10 градусов. На дорогах местами сохраняется гололедица, возможен небольшой снег, но преимущественно без осадков

В Алтайский край идет потепление. По некоторым районам дневная температура может составить -5 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

23 февраля в крае ночью ожидается -26…-31 градус, местами будет до -37. 24 и 25 февраля в ночное время температура немного вырастет, до -20…-26 градусов.

Днем с 23 по 25 февраля по краю днем прогнозируют уже около -10…-15 градусов, по югу до -5. Преимущественно ожидается без осадков, но снег может выпасть 25-го числа по некоторым районам. Также в эти дни ветер с восточного будет меняться на южный, 2–7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Взято отсюда