Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман

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От -15 до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет холоднее – от -21 до -26 градусов.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -18 до -20 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

горняк



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