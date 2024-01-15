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Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

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Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман

Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

Фото: unsplash.com

От -15 до -20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет холоднее – от -21 до -26 градусов.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -18 до -20 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

горняк

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