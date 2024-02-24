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Морозы слабеют. О погоде в Алтайском крае 24 февраля

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Местами воздух прогреется до -5 градусов

Морозы слабеют. О погоде в Алтайском крае 24 февраля

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет теплее – по югу воздух прогреется до -5 градусов.

Преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -11 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

новости Локтевский

Источник

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