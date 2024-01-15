Синоптики предупредили о надвигающихся морозах до -34 градусов, но они ударят еще до Крещения

Фото: amic.ru

Суровые сибирские морозы, которые, по народному поверью, обычно приходят накануне великого христианского праздника Крещения, Алтайский край в 2024 году обойдут стороной: будет холодно, но для января вполне терпимо.

В ночь на 19 января столбики термометров в регионе покажут около -25°С. Однако две предыдущие ночи будут значительно холоднее. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“Всю неделю районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная, преимущественно без осадков и умеренно морозная погода. Ночью температуры будут колебаться от -25 до -34 градусов, а днем – от -15 до -22. Дно холода мы будем проходить в ночь на 17 и 18 января: по всей территории края ожидается от -29 до -34°С. В крещенскую ночь морозы уже пойдут на спад: будет теплее на 3-4 градуса”, – рассказала синоптик.

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