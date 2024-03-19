реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Морщины, деменция, психические расстройства. Чем опасна бессонница и как ее победить

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Большинство людей совсем недооценивают целебные свойства хорошего сна

Морщины, деменция, психические расстройства. Чем опасна бессонница и как ее победить

Бессонница / Иллюстрация создана Ghat GPT 4.0

Человек проводит во сне в среднем треть своей жизни, подсчитали ученые. И это важно: регулярный недосып может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Почему сон дороже лекарства и как бороться с бессонницей, рассказала amic.ru невролог высшей категории медицинского центра River Ольга Лебедева.

Зачем вообще спать?

Во время сна в организме человека происходят очень важные процессы, невозможные в момент бодрствования. В первую очередь, это информационный “детокс”: мозг структурирует всю информацию, полученную за день, распределяет ее по степени важности и нужности в ячейках памяти. А еще именно во сне организм наиболее активно производит гормон роста, который отвечает за регенерацию тканей и выработку антител.

“Во сне человек занимается очень важным делом: восстанавливает силы, “чинит” различные нарушения в организме, укрепляет иммунитет”, – пояснила врач. 

О быстром сне и медленном

Процесс сна – это не “монолит”. Специалисты выделяют в нем быструю и медленную стадии. А медленная делится еще на три части. Итого в совокупности получается четыре фазы. Первая фаза длится около 5-10 минут. Она напоминает дрему, именно в это время часто возникают необычные и интересные идеи, яркие мысли. При этом сон в первой фазе очень поверхностный, не глубокий, человек реагирует на любые внешние раздражители: может проснуться от любого шороха и начать активно работать. Вторая фаза длится около 20-30 минут. Происходит более глубокое погружение в сон, но при этом человек все еще реагирует на внешние движения и звуки. Третья фаза длится от одного до полутора часов – еще более глубокая. В этот период происходит активная выработка гормонов роста. Организм настолько занят, что практически не реагирует на внешние раздражители и крепко спит. Четвертая фаза – быстрый сон, длится около 50 минут. Фаза самого крепкого сна, именно об этом отрезке говорят: “Из пушки не разбудишь”. Человек видит самые яркие сны, о чем свидетельствует быстрое движение глаз под веками, но если разбудить и спросить о сюжете, то он ничего не вспомнит.  

Полный цикл сна длится около двух – двух с половиной часов, а затем все фазы повторяются с самого начала. И так четыре-шесть раз за ночь в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Специалисты называют это циркадными ритмами, они запускаются с помощью гормона сна – мелатонина.  

Когда лучше просыпаться?

Пробуждение в первой и второй фазе – самое комфортное. Человек быстро приходит в себя и относительно легко переключается со сна на любую активную деятельность. А вот при подъеме во время третьей или четвертой фазы “тяжелая голова” обеспечена.

“Ровно это и происходит, когда человек решает вздремнуть часок перед ужином. Как раз через этот самый часок он погружается в третью (а то и в четвертую – если “часок” затянулся) фазу сна. Дело именно в попадании на “плохой” для пробуждения цикл, а вовсе не в том, что вечером сон тяжелый”, – пояснила Ольга Лебедева.

Чтобы полноценно высыпаться, врач советует настроить свой сон в соответствии с индивидуальными циркадными ритмами. Это можно сделать, например, с помощью фитнес-браслета или смарт-часов, которые умеют считывать фазы сна. Однако точность таких девайсов составляет около 80%. Более надежный вариант – найти нужное окно самостоятельно. Несколько дней подряд попробуйте просыпаться на 15 минут позже или раньше – в зависимости от графика вашей жизни.

“Выяснив, когда пробуждение дается вам легче всего, старайтесь отныне всегда вставать именно в этот момент. И обязательно ложитесь спать в одно и то же время. Это главное правило качественного сна”, – напомнила врач.

А какие правила важны еще?

– Не откладывайте на поздние часы ответственные дела, серьезные разговоры и тяжелую работу (физические упражнения): со второй половины дня активность организма постепенно снижается, возбудимость мозговых клеток падает – не стоит их искусственно “тормошить”.

– Ошибка думать, что, заменив перед сном работу развлечениями (телевизор, гаджеты, компьютерные игры, шумные посиделки), вы разгрузите свою нервную систему. “Я так отдыхаю” – так вы можете оправдываться сколько угодно, вот только собственную природу не обмануть. Если в молодости еще удается “проскочить” – организм пока еще может компенсировать недостаток мелатонина за счет внутренних резервов, то по мере взросления вы 100% получите проблемы со сном и подсядете на транквилизаторы. Так что если хотите сладко спать и просыпаться отдохнувшим – исключите любые возбуждения нервной системы за два часа до сна.

– Перед сном лучше немного почитать легкую книгу (не научную диссертацию и не словарь иностранных слов). Многим помогает уснуть негромкая расслабляющая музыка.

– Засыпайте в максимально возможной темноте: любой свет является возбудителем для мозга.

– Позаботьтесь о том, чтобы ваше спальное место и одежда были комфортными.

– Проветривайте спальню перед сном в течение 10-15 минут в любое время года и в любую погоду.

Правда ли, что бессонница вызывает рак?

Как уже говорилось, во время сна организм укрепляет иммунитет и вырабатывает антитела к различным патологическим возбудителям. Кстати, гормон сна, мелатонин – признанный антиоксидант, вещество, которое борется со старением и злокачественными клетками. Так что плохой сон вовсе не “гарантирует” рак, но ослабляет естественную защиту от него, поясняет Ольга Лебедева.

Недостаток сна усугубляет хронические заболевания, вызывает сбои в работе репродуктивной системы. Бессонница буквально “высасывает” молодость и красоту, недаром ее верные спутники – бледное лицо, синяки и мешки под глазами. Снижение выработки коллагена приводит к ранним морщинам и целлюлиту.

“А если допоздна залипать у экрана, то велик соблазн что-нибудь “сгрызть” – так, незаметно для самого человека, развивается метаболический синдром и “наедаются” лишние килограммы”, – предупреждает врач.

Но больше всего страдает психика: хронический недосып – прямой путь к психозам, неврозам и даже деменции: нарушается кровообращение, построение нейронных связей не происходит. Как следствие, “разваливается” память, внимание и мышление.

Совсем без сна среднестатистический человек может прожить не больше недели. Затем начинаются зрительные и слуховые галлюцинации. А дальше наступает смерть.

Как понять, что у меня бессонница?

Кратковременные нарушения сна могут быть связаны с чрезмерным увлечением гаджетами, ситуативным стрессом, сменой часовых поясов – сон в этом случае восстанавливается самостоятельно в течение нескольких суток.

Если же больше месяца вечером вы подолгу ворочаетесь в постели и не можете уснуть, ночью часто просыпаетесь и часами лежите, уставившись в потолок, а утром просыпаетесь разбитым – у вас бессонница, или инсомния. Ольга Лебедева отмечает, что в последние годы количество людей с хроническим расстройством сна растет:

“Одна из главных причин бессонницы – тревожность и хронический стресс, а их в нашей жизни становится только больше. После начала специальной военной операции активно пошли молодые люди, особенно женщины. Внес свою лепту в статистику и постковидный синдром, который сейчас регистрируется у каждого пятого молодого человека и у каждого второго взрослого после 50 лет”.

К какому врачу идти, если есть проблемы со сном?

Сомнологу, неврологу или психотерапевту. Врач проведет диагностику и назначит лечение. Обычно это медикаментозная терапия в сочетании с когнитивно-поведенческими практиками, например, дыхательная гимнастика. А вот самостоятельно назначать себе и принимать транквилизаторы и антидепрессанты врач не советует: не зная причины патологии можно лишь усугубить состояние и сформировать стойкую зависимость от психотропных препаратов.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли

«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило…

ФАС разработала документы о возможности СНТ подключиться к газу по догазификации

ФАС разработала документы о возможности СНТ подключиться к газу по догазификации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документы о возможности садовых некоммерческих…

Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции

Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции

Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции. Видео опубликовал…

Hi-Tech Mail.ru: 33% россиян готовы отключать технику от розеток ради экономии

Hi-Tech Mail.ru: 33% россиян готовы отключать технику от розеток…

Значительная часть россиян не привыкла отключать бытовую технику от электросети,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp