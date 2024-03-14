Мошенничество на 20 млн рублей: что известно о директоре страховой компании Елене Сыч, которую будут судить за отмывание денег

На Алтае директор страховой фирмы обвиняется в мошенничестве на 20 млн рублей

На имущество обвиняемой (19,8 млн рублей) наложили арест

В Алтайском крае второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одной из страховых компаний региона. Женщину будут судить за мошенничество и отмывание денег. Что о ней известно – в материале «Комсомолки».

По данным суда и следствия, в 2021 году женщина на посту директора компании заключила со своим знакомым индивидуальным предпринимателем агентский договор об оказании им услуг в сфере сельскохозяйственного и имущественного страхования юрлиц. По договору предприниматель должен был искать клиентов и устраивать их страхование в данной компании, за что ему выплачивали денежное вознаграждение. Но по факту работу выполняли сотрудники филиала, а деньги, которые получал предприниматель, он возвращал директору.

– В результате мошеннических действий с 2021 по 2023 год директором филиала было похищено более 19 миллионов 800 тысяч рублей, принадлежащих страховой компании, – отметили в СУ СК.

Также женщине вменяют отмывание средств, полученных мошенническим способом. Она легализовала часть средств через банковские счета и купила квартиру в Санкт-Петербурге на имя своей родственницы.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. На имущество обвиняемой (19,8 млн рублей) наложили арест.

Как стало известно «Комсомолке», фигурант дела – Елена Сыч. Окончила Алтайский государственный университет в 1997 году. Работала в разных страховых компаниях краевой столицы. А в 2020 году возглавила филиал страховой компании.

– В принципе она всегда была такой доброжелательной и улыбчивой, всегда здоровалась, нормальный сотрудник. Никаких инцидентов за время работы с ней не было, – отметил бывший коллега Елена.

К слову, выявить такую аферу не так уж и просто.

– Быстро выявить преступление сложно, и здесь дело в специфике работы страховой компании. Ты можешь привести клиента, и тебе за это заплатят комиссию. То есть чтобы понять, что агент – подставной, нужно провести расследование, – отмечает собеседник «КП»-Барнаул».

Дело в отношении экс-директора филиала рассмотрит Октябрьский районный суд.

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Взято отсюда

14.03.2024