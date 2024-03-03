Мошенники начали отбирать у жителей Барнаула доступ к “Госуслугам”

Возбуждены уголовные дела

Логотип сервиса “Госуслуги” / Фото: amic.ru

В отделения полиции Барнаула поступило несколько сообщений о потерях доступа в личные кабинеты на портале “Госуслуги”. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как рассказала 55-летняя местная жительница, накануне ей позвонил известный. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и заявил, что у женщины якобы кончается договор об оказании услуг. Он попросил под предлогом пролонгации назвать ему код из SMS-сообщения.

Потерпевшая назвала код, и злоумышленник получил доступ к личному кабинету на “Госуслугах”. Она попыталась войти в свой личный кабинет, но доступ был заблокирован. Женщина сразу обратилась в ближайший МФЦ для блокировки учетной записи.

Схожая ситуация произошла и с 31-летней жительницей Барнаула. Она долгое время пользовалась одним номером телефона, к которому был привязан аккаунт на портале госуслуг, однако перестала его оплачивать. По истечении шести месяцев оператор передал номер другому абоненту. Новый пользователь вошел в личный кабинет горожанки и от ее имени оформил кредиты и займы.

Возбуждены уголовные дела. Детали происшествий выясняются.

новости Локтевский



Источник