Госуслуги Фото: pixabay.com

Только за январь в крае возбуждено 167 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации, отметили в полиции. Правоохранители рекомендуют не сообщать никаких данных неизвестным

В отделения полиции Барнаула поступило несколько сообщений о потерях доступа в личные кабинеты на портале “Госуслуги”, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так, 55-летняя местная жительница рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из операторов сотовой связи. Он сообщил женщине об окончании срока действия договора об оказании услуг связи ее абонентского номера, после чего под предлогом пролонгации договора попросил код из смс.

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