Мошенники начали выманивать у барнаульцев доступ к “Госуслугам”

Под предлогом окончания срока действия договора об оказании услуг связи мошенники просят код из смс, чтобы якобы продлить договор.

В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету на “Госуслугах” и от имени потерпевших оформляют кредиты и займы.

Только за январь в крае возбуждено 167 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации, отметили в полиции. Правоохранители рекомендуют не сообщать никаких данных неизвестным.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости горно алтайска и республики алтай ,