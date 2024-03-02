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Мошенники начали выманивать у барнаульцев доступ к “Госуслугам”

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Мошенники начали выманивать у барнаульцев доступ к "Госуслугам"

Под предлогом окончания срока действия договора об оказании услуг связи мошенники просят код из смс, чтобы якобы продлить договор.

В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету на “Госуслугах” и от имени потерпевших оформляют кредиты и займы.

Только за январь в крае возбуждено 167 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации, отметили в полиции. Правоохранители рекомендуют не сообщать никаких данных неизвестным.

Взято отсюда.

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