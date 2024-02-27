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Мошенники напугали жительницу Барнаула и лишили ее 1,5 млн рублей

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Мошенники напугали жительницу Барнаула и лишили ее 1,5 млн рублей

Банковская карта. Фото: pixabay.com

Аферист заявил, что со счета девушки неизвестные из недружественной страны пытаются снять деньги. Для срочного “спасения” понадобились кредиты

Девушка из Барнаула попалась на уловку мошенников и взяла на себя несколько кредитов, лишившись 1,5 млн рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

24-летней горожанке поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее счета мошенники пытаются перевести деньги на территорию недружественной страны. Для сохранности сбережений нужно было оформить встречный кредит на как можно большую сумму, а затем перечислить все на “безопасный” счет.

Девушка послушалась злоумышленника и в течение пяти дней взяла кредиты в разных банках. Уже переведя деньги, только через некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Алтайском крае задержали лжевнучку, которая выманивала у пенсионеров деньги.

Взято отсюда

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