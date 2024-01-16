Наушники. Карта. Прослушка. Мошенник Фото: pixabay.com

Тезка российской певицы следовала инструкциям телефонных мошенников, однако когда у нее попросили 24 тысячи рублей, женщина бросила трубку. После этого с ее счета исчезли накопленные деньги

Пенсионерка из Москвы, 68-летняя тезка российской шансонье Любови Успенской попалась в лапы телефонных мошенников. С карты женщины украли накопленный миллион рублей, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Пенсионерке позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей сотовой компании. Она предупредила, что необходимо продлить договор обслуживания, и по инструкции мошенников Успенская перешла в онлайн-банк. Заподозрив неладное, она бросила трубку, но ее счета заблокировались. После разморозки с карты исчезли деньги.

Правоохранители разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула лишилась 380 тысяч рублей, попытавшись заработать на маркетплейсе. Мошенники предложили ей выкупать товары, цена за которых якобы возвращалась бы с надбавкой.

Взято отсюда