Мошенники отправляют сгенерированные ИИ голосовые со взломанных аккаунтов

Новая схема набирает обороты – теперь мошенники шлют голосовые со взломанных аккаунтов, имитируя голоса владельцев с помощью ИИ

За последние несколько лет мошенники так часто злоупотребляли выманиванием денег через сообщения со взломанных аккаунтов, что обычными сообщениями потенциальную жертву уже почти невозможно обмануть, пишет “Коммерсантъ”. Теперь наступила новая эра мошенничества – проверка граждан на бдительность голосовыми сообщениями.

Преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов, пояснил, что теперь киберпреступники взламывают аккаунты и рассылают сообщения, записанные якобы голосом отправителя.

“Они могут получить запись разными способами. Например, найти человека через какое-нибудь приложение для знакомств, познакомиться, попытаться развести на разговор голосовыми сообщениями или по видеосвязи. Если мошенники получат достаточно длинную запись, чтобы в ней было передано большинство звуков и интонаций, то дальше через нейросеть они уже могут генерировать нужные слова, фразы и предложения”, – поясняет Ситнов.

В зависимости от того, насколько качественным и подробным будет исходник, настолько же хорошим получится итоговый результат. В настоящее время легко можно создать видео – дипфейки. Для его создания берется видеозапись, и на нее накладывается аудиодорожка, при этом искусственный интеллект меняет мимику и жесты.

Чтобы распознать фейковый аудиофайл, отправленный мошенником, в первую очередь нужно попытаться созвониться с отправителем. Важно помнить, что в реальном времени крайне сложно сгенерировать чужую речь.

Единственный признак, по которому можно вычислить, что, скорее всего, вас пытаются обмануть,— это очень большие временные промежутки между отправкой голосовых сообщений. Даже самые простые ответы вроде “да-да, я согласен” или “да-да, прикольно сказал” потенциальная жертва может ждать по 10 минут. Настоящий человек записал бы это достаточно быстро.

Мошенники также вступают в переписку под видом владельца аккаунта и используют Photoshop, чтобы отправить фото карты, куда нужно перевести деньги. Обычно на изображении с картой указано настоящее имя знакомого жертвы, но фальшивый номер счета, пояснил директор компании “B2G-Алгоритмика” Станислав Косарев:

“Они используют свои банковские счета и посредством обычного Photoshop меняют имя и фамилию. Соответственно деньги уходят на мошеннический счет, а человек, которого обманывают, думает, что действительно пересылает деньги своему знакомому. А на самом деле у того уже угнали Telegram-аккаунт, а голос и банковский счет вообще не его”.

Подобные схемы мошенничества используют не только в Telegram. Случаи с отправкой фейковых голосовых отмечались и во “ВКонтакте”. Запрашиваемые суммы начинаются с нескольких тысяч, но могут достигать сотен тысяч.

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Взято отсюда