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Мошенники устроили спектакль пенсионерке на Алтае с хирургом в главной роли

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Позвонили женщине и заявили, что ее дочь попала в ДТП

Мошенники устроили спектакль пенсионерке на Алтае с хирургом в главной роли

Мошенники позвонили женщине / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали 20-летнего парня, похитившего сбережения у 87-летней жительницы Тальменки, сообщает региональное МВД.

Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие.

“Неизвестные поговорили с женщиной от лица следователя, хирурга и самой дочери. Голос последней, по словам потерпевшей, был неузнаваем, но незнакомцы, да и сама “дочь”, объяснили это тяжелыми последствиями дорожной аварии”, – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина отдала 90 тыс. рублей молодому человеку, который подрабатывал курьером. Эти деньги он перечислил мошенникам, оставив себе небольшое вознаграждение. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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