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Мошенники в Telegram стали представляться “Госуслугами”

ГОРНЯК2201 mins

Злоумышленники создали специальный канал, который имитирует госплатформу

Фото: pxhere.com

Мошенники в Telegram создали канал, который имитирует сервис “Госуслуг”. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис “Мышеловка”.

Злоумышленники назвали канал “Госуслуги в Telegram” и поставили картинку, очень похожую на логотип сервиса. При этом никакого отношения к официальному сервису канал не имеет.

При переходе по ссылкам, опубликованным в канале, потенциальная жертва может лишиться персональных данных или денежных средств.

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