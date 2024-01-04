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Мощи святителя Луки Крымского доставят в Алтайский край

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Мощи привезут в Камень-на-Оби к Рождеству

Мощи святителя Луки Крымского доставят в Алтайский край

Лука Крымский / Фото: “Википедия”

Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) прибудет в Богоявленский мужской монастырь Камня-на-Оби по благословению правящего архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония. Об этом сообщает издание “Каменские новости”. 

Ковчег с частицей мощей и их торжественная встреча состоится 6 января в 15:00. В дни пребывания мощей – с 6 по 21 января – в Богоявленском монастыре будет открыт храм с 10 утра до 18:30.

С 12:00 будут совершаться молебны Луке Крымскому, там можно будет подать записки о своих близких и помолиться. 

А 19 января в 9 утра Божественную литургию возглавит правящий архиерей епископ Антоний. 

Напомним, что Лука Крымский был врачом-хирургом и религиозным деятелем. Он был репрессирован и находился в ссылке 11 лет. Также священник был архиепископом Симферопольским и Крымским. В 2000 году Луку Крымского канонизировали как священноисповедника. Епископ умер в 1961 году. 

новости Алтайский

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