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Мощная магнитная буря ударит по Земле в ближайшие дни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

К концу месяца мощность солнечных колебаний может достигнуть шести баллов

Фото: pxhere.com

15 октября по Земле ударит мощная магнитная буря. Об этом сообщает “МК-Спорт”.

К концу недели по шкале K-index интенсивность магнитных колебаний составит четыре балла. На этом уровне волны продержатся несколько дней.

Отмечается, что активность Солнца продлится весь октябрь, а к концу месяца интенсивность колебаний может возрасти до шести баллов по шкале K-index.

Метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогания, проблемы с давлением, головную боль и ряд других неприятных симптомов. 

Горняк22

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